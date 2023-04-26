МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) либо за создание сайтов-двойников ресурсов, предоставляющих сведения из ЕГРН. Совфед обязал банки сообщать о скрытых комиссиях в кредитах со страховкой

"После введения в марте ограничения на доступ к сведениям россиян о владельцах недвижимости, стали появляться псевдоинформационные ресурсы, которые за плату предоставляют данные, якобы из ЕГРН. В большинстве случаев эти сведения недостоверные и нарушают право россиян на неразглашение персональных данных. Именно поэтому были приняты поправки, ужесточающие ответственность за распространение информации из ЕГРН", — объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

За продажу сведений из ЕГРН, а также за создание программ и сайтов, предоставляющих доступ к сведениям реестра, за использование и передачу данных заинтересованным лицам для граждан предусматриваются штрафы от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.