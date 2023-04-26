IT-дистрибьютор OCS предъявил к "дочке" Hewlett-Packard иск на 551 миллион рублей
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению второй иск компании из группы OCS Distribution, занимающейся продажей компьютеров, бытовой техники и электроники, к российской "дочке" американской компании Hewlett-Packard Enterprise, в котором истец требует от ответчика около 551 миллиона рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, предварительные слушания по делу пройдут 14 июня. Основания исковых требований ООО "О-Си-Эс-Центр" к ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" не уточняются.
В ноябре прошлого года этот же суд принял к производству иск этой же компании к "дочке" Hewlett-Packard Enterprise на сумму более 1,4 миллиарда рублей. В том деле основания исковых требований тоже пока не раскрываются, по существу оно еще не рассмотрено.
OCS Distribution – один из крупнейших в России IT-дистрибьюторов.
Американская компания Hewlett-Packard, работающая в сфере информационных технологий, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Пало-Альто, штат Калифорния. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.
В марте 2022 года Dell, HP, Apple, Sony, Microsoft, SAP, Ericsson, Intel и другие крупные зарубежные производители техники приостановили работу и поставки устройств и комплектующих в Россию.
https://1prime.ru/business/20230426/840477354.html