МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению второй иск компании из группы OCS Distribution, занимающейся продажей компьютеров, бытовой техники и электроники, к российской "дочке" американской компании Hewlett-Packard Enterprise, в котором истец требует от ответчика около 551 миллиона рублей. Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens поставить РЖД "Сапсаны"

Как следует из опубликованного определения суда, предварительные слушания по делу пройдут 14 июня. Основания исковых требований ООО "О-Си-Эс-Центр" к ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" не уточняются.

В ноябре прошлого года этот же суд принял к производству иск этой же компании к "дочке" Hewlett-Packard Enterprise на сумму более 1,4 миллиарда рублей. В том деле основания исковых требований тоже пока не раскрываются, по существу оно еще не рассмотрено.

OCS Distribution – один из крупнейших в России IT-дистрибьюторов.

Американская компания Hewlett-Packard, работающая в сфере информационных технологий, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Пало-Альто, штат Калифорния. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.

В марте 2022 года Dell, HP, Apple, Sony, Microsoft, SAP, Ericsson, Intel и другие крупные зарубежные производители техники приостановили работу и поставки устройств и комплектующих в Россию.