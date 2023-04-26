ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. Немецкий Mercedes-Benz, продавший дилеру "Автодом" свой завод в Подмосковье, имеет опцион на его обратный выкуп в течение шести лет, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26241

"Опцион на 6 лет, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки", — сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Mercedes в РФ.

Во вторник дилер "Автодом" сообщил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку".

В том числе, в соответствии со сделкой, "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.