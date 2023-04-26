Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества сменил гендиректора
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора, им назначен Вячеслав Кожевников из "Башнефти", сообщила компания.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу.
"В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич", — говорится в сообщении компании.
До назначения гендиректором "Фортума" Кожевников с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".
Должность генерального директора "Фортума" ранее занимал Александр Чуваев.
"Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику "Фортума" и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией", — приводятся в сообщении слова Кожевникова.
"Фортум" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций. Портфель активов компании также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.
https://1prime.ru/business/20230426/840477499.html