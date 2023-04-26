МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора, им назначен Вячеслав Кожевников из "Башнефти", сообщила компания. Совфед ограничил дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу.

"В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич", — говорится в сообщении компании.

До назначения гендиректором "Фортума" Кожевников с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".

Должность генерального директора "Фортума" ранее занимал Александр Чуваев.

"Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику "Фортума" и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией", — приводятся в сообщении слова Кожевникова.

"Фортум" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций. Портфель активов компании также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.