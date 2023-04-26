МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Передача в управление Росимущества активов иностранных компаний, уходящих из страны, поможет сократить отток капитала и не отразится на инвестиционной привлекательности страны, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума".

"Чрезвычайно важно, что это мера не лишает владельцев их активов, а лишь временно ограничивает их в принятии управленческих решений. Предполагаю, что данная мера существенно не отразится на инвестиционной привлекательности России", — сказал глава ТПП РФ.

"Одновременно она способствует сокращению оттока капитала из страны, который, по данным ЦБ РФ, в 2022 году ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее — до 217 миллиардов долларов", — добавил Катырин.

Он также подчеркнул, что внешнее управление вводится точечно и затрагивает активы, которые являются стратегически важными для функционирования российской энергетики. "То есть в глобальном смысле речь идет об энергетической безопасности страны", — заметил глава ТПП РФ.

По его мнению, список предприятий в перечне будет расширяться. "Не исключено, что в него могут попасть другие иностранные компании, ведущие деятельность в нефтяной, газовой и химической промышленности, машиностроении, телекоммуникациях, в продовольственной и банковской сферах",- заключил Катырин.