БЕРЛИН, 26 апр — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, ранее принявшая решение уйти из России, теперь вывозит своих экспатриированных сотрудников, закрывает офис в стране и прорабатывает возможности по выходу с российского рынка, пишет Рейтер со ссылкой на слова главы компании Марио Мерен. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

"Выход (из российского бизнеса — ред.) остается сложным и непрерывным процессом, поскольку российское правительство продолжает ставить новые препятствия и административные процедуры против тех, кто хочет покинуть страну", — приводит слова Мерена агенство Рейтер.

На данный момент Wintershall Dea прорабатывает различные возможности по выходу из российских активов, закрывает офис в Санкт-Петербурге и возвращает своих экспатов из России, добавил Мерен.

В марте прошлого года Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты добычи газа и нефти в России. При этом компания сообщала, что продолжит участвовать в совместных предприятиях в Сибири. Однако в январе нынешнего года Wintershall Dea сообщила о решении полностью уйти из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.