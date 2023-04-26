ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — ПРАЙМ. Финский кабмин, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергокомпании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами предприятия, сообщила министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

"Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом", — написала она в Twitter.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, по которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской Fortum, передана во временное управление Росимуществу.