Эксперты считают, что российским блогерам нужно выходить из "серой" зоны
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Работать в "серой зоне" для блогеров сейчас сложно и нецелесообразно, им стоит зарегистрироваться и платить налоги в качестве самозаятых или индивидуальных предпринимателей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве — им тоже необходимо платить налоги с получаемого доход", — отметила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Она напомнила, что уплата налогов — это конституционная обязанность граждан, а не платить — значит, нарушить закон, что чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы).
Блогеры в последнее время нередко становятся фигурантами громких налоговых дел. Так, Следственный комитет России в четверг сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств против блогера Елены Блиновской. А в марте аналогичная история случилась с фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужем.
ПОСИЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Эксперты отмечают, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое.
При этом есть и другой, не менее важный аспект — сейчас не платить налоги все сложнее, а система налогообложения РФ предлагает режимы, которые вполне по силам налогоплательщикам с разным уровнем дохода.
"Чтобы обезопасить себя от уголовного дела, достаточно просто соблюдать налоговое законодательство", — доставляет юрист публичного права Key Consulting Group Вячеслав Радов.
Для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% — для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД).
Уклонение от уплаты налогов, напомнил Радов, влечет и налоговую ответственностью в виде штрафов, и уголовную. "На сегодняшний день при выявлении недоимки в несколько миллионов правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут предпринимать любые мероприятия: обыски, допросы, аресты имущества и так далее", — добавил он, отметив, что избежать уголовного наказания можно при полном возмещении всех убытков бюджету.
https://1prime.ru/business/20230427/840483874.html