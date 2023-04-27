МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Работать в "серой зоне" для блогеров сейчас сложно и нецелесообразно, им стоит зарегистрироваться и платить налоги в качестве самозаятых или индивидуальных предпринимателей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Источник: Блиновская хотела выехать в Белоруссию, чтобы улететь за границу

"Цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве — им тоже необходимо платить налоги с получаемого доход", — отметила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она напомнила, что уплата налогов — это конституционная обязанность граждан, а не платить — значит, нарушить закон, что чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы).

Блогеры в последнее время нередко становятся фигурантами громких налоговых дел. Так, Следственный комитет России в четверг сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств против блогера Елены Блиновской. А в марте аналогичная история случилась с фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужем.

ПОСИЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Эксперты отмечают, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое. Финансист предупредил, кому придется заплатить новый налог на вклады

При этом есть и другой, не менее важный аспект — сейчас не платить налоги все сложнее, а система налогообложения РФ предлагает режимы, которые вполне по силам налогоплательщикам с разным уровнем дохода.

"Чтобы обезопасить себя от уголовного дела, достаточно просто соблюдать налоговое законодательство", — доставляет юрист публичного права Key Consulting Group Вячеслав Радов.

Для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% — для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД).

Уклонение от уплаты налогов, напомнил Радов, влечет и налоговую ответственностью в виде штрафов, и уголовную. "На сегодняшний день при выявлении недоимки в несколько миллионов правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут предпринимать любые мероприятия: обыски, допросы, аресты имущества и так далее", — добавил он, отметив, что избежать уголовного наказания можно при полном возмещении всех убытков бюджету.