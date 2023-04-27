МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Границы территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" будут расширены, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Путин подписал закон о создании ОЭЗ на Курилах

"Граница территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области будет расширена, что позволит реализовать инвестиционный проект по созданию промышленно-продовольственного кластера. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Кластер "Восточный" появится вблизи железнодорожного моста через Амур и пограничного перехода между российским посёлком Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян. Для этого в границы ТОР будут включены дополнительные земельные участки общей площадью 98 га, расположенные на территории Ленинского муниципального района.

"Создание кластера позволит привлечь в регион более 4,2 миллиарда рублей частных инвестиций и создать около 1,5 тысяч новых рабочих мест. Планируемый срок реализации проекта — с 2023 по 2025 год", — отметили в правительстве.

ТОР — специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов — 663, объём инвестиций по соглашениям — более 4,9 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 2,1 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 57,7 тысячи рабочих мест.