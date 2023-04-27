МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В числе мест, которые обыскивают силовики в рамках дела задержанной Елены Блиновской, есть частный дом, находящийся в закрытом элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. Следователи допрашивают мужа блогера Блиновской, сообщил источник

По данным ресурса ЦИАН, минимальная цена недвижимости в закрытом поселке — 35 миллионов рублей, а максимальная — 800 миллионов рублей.

Согласно описанию, в поселке есть пять тематических парков и 10 водных каналов, своя школа и детский сад. Поселок является закрытым, попасть туда можно только по пропуску.

По данным из открытых источников, среди жителей поселка Игорь Николаев, Александр Маршал, Тимати и многие другие. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.

Ранее СК показал видео, предположительно, снятое в доме Блиновской именно в "Миллениум парк". Согласно видео, в гараже у блогера стоит два авто Land Rover и Lamborghini Urus, цена которого, согласно информации ресурса "Авто.ру" начинается от 21 миллиона. Аналогичное авто было у другой задержанной блогерши Валерии Чекалиной. По версии следствия, она не уплатила налогов на 300 миллионов рублей.

В четверг следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу. По информации источника РИА Новости, Блиновская хотела через Белоруссию выехать за границу.