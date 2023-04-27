МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ считает преференцией сохранение возможности для бизнеса не переходить на электронный документооборот (ЭДО), а использовать бумажные формы отчетности, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на международной конференции Федеральной налоговой службы (ФНС). В Минфине не исключили использование искусственного интеллекта в будущем

"Основная преференция для некоторых бизнесов — это сохранение бумажного вида документооборота, потому что как человек, который раньше работал в бизнесе, я знаю, что есть определённые плюсы работы на бумаге", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможных преференциях для бизнеса, который переходит на ЭДО и несет из-за этого определенные издержки.

"Основная преференция — это то, что ФНС активно не навязывает цифровой документооборот, в том, что все-таки оставляет вариативность во многих случаях для бизнеса: сохранение и бумажного документооборота, и цифрового", — подчеркнул он.

"На наш взгляд, это такая преференция, которая, на наш взгляд на данном этапе, достаточна. Для этого каких-то дополнительных налоговых послаблений не нужно", — добавил он.

Замминистра также отметил, что крупный бизнес сам заинтересован в переходе на ЭДО: им удобнее взаимодействовать с ФНС в электронной форме.