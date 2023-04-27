МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Издержки малого бизнеса в РФ от внедрения электронного документооборота (ЭДО) достаточно велики, эту проблему нужно решать на уровне государства, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, выступая на международной налоговой конференции. Минфин считает бумажную отчетность преференцией для бизнеса

"Мы должны понимать, что издержки на выручку малого бизнеса гораздо больше при внедрении (электронного документооборота — ред.) и им нужны решения, которые помогают, может быть, на государственном уровне. Потому что одно дело — издержки крупного бизнеса, другое — издержки малого", — сказал Егоров.

При этом он отметил, что переход на ЭДО приносит в конечном итоге выгоду как властям, так и самому бизнесу.

"И здесь наша задача как налоговой — удержаться от того, чтобы сразу пользоваться теми выгодами, которые мы для себя там видим как контролирующий орган", — отметил он.

"Если слушать, слышать и внедрять то, что предлагает бизнес, то мы получим очень серьезное снижение издержек как для страны в целом, потому что каждая компания представляет российскую экономику. Это упростит процессы: не только функции обмена, не только издержки денежные, но и бизнес-модели, бизнес-практики, анализ данных, которые будут находиться совсем на другом уровне доступности", — пояснил он.

"Только если мы реализуем эту задачу верно, мы сможем переходить к практике, когда мы из этого извлекаем какого-либо рода выгоды", — подчеркнул глава ФНС.