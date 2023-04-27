МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российское правительство смягчило параметры программы льготных микрозаймов для пострадавших от обстрелов предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых в регионах, где действует средний уровень реагирования, говорится в сообщении Минэкономразвития. Глава ФНС призвал решать проблему издержек малого бизнеса от внедрения ЭДО

Указом президента России, подписанным в октябре 2022 года, средний уровень реагирования введен в восьми регионах: Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

"Пострадавшие от обстрелов предприятия малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане в регионах, где действует средний уровень реагирования, смогут получать льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях на более выгодных условиях. Необходимые изменения внесены по инициативе Минэкономразвития в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщило министерство.

Процентная ставка по микрозаймам для таких предпринимателей не будет превышать ключевую ставку ЦБ, действующую на момент заключения кредитного договора. Ранее показатель мог доходить до 2,5 ключевой ставки. Также сокращен срок рассмотрения заявки на получение поручительства или гарантии в региональной гарантийной организации: он будет не более одного рабочего дня с момента обращения заемщика, хотя обычно это от 3 до 10 дней. А максимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства или гарантии будет не более 0,5% (раньше – до 3%).

Кроме того, смягчены требования к самим заемщикам: у них не будут проверять наличие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и другой задолженности в бюджет. Таким образом, это не сможет стать причиной для отказа в предоставлении льготного финансирования, указали в министерстве.

"Во взаимодействии с регионами и местным бизнесом дорабатываем меры поддержки с учетом сложившейся обстановки. Льготные микрозаймы в дополнение к грантам для предпринимателей станут еще одним инструментом, направленным на поддержание деятельности МСП в текущей ситуации", — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.