МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фактическим управлением переданными Росимуществу иностранными активами будет заниматься компания, пострадавшая от недружественных стран, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Российские власти пояснили, что перечень может быть расширен.

"Конструкция указа президента такая, что фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран. Это тем вызвано, что они выходцы из "Роснефти". Фактически Росимущество действия принимать не будет. То есть кто пострадал, тому и управлять", — ответил Моисеев на вопрос о задачах Росимущества по управлению этими активами.

Росимущество свои задачи в целом выполнило, там переизбрали совет директоров, назначили новых руководителей, добавил он.