МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Список попавших под временное управление Росимущества могут пополнить значимые для экономики России подразделения крупных западных компаний топливно-энергетического комплекса, банковского сектора, производители потребительских товаров, бытовой химии и оборудования, рассказали РИА Новости эксперты, назвав 15 таких компаний. В ТПП оценили последствия введения внешнего управления активами иностранцев

"Учитывая их лидерство в соответствующих сегментах внутреннего рынка и их значимость для экономики России, в случае введения правительствами их стран новых санкций, их активы вполне могут быть забраны под внешнее управление", — сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ предполагает, что перечень может быть расширен.

"ГРУППА РИСКА"

Хазанов полагает, что под действие указа в будущем может попасть швейцарский сырьевой трейдер Glencore, владеющий почти 10,6% российской En+ Group, которая в свою очередь контролирует единственного производителя первичного алюминия в РФ "Русал". Также предусмотренные в нем меры могут быть распространены на швейцарскую компанию Nestle, владеющую предприятиями по выпуску продуктов питания в нашей стране. В Минфине рассказали, кто будет временно управлять иностранными активами

Из числа игроков из Италии, по мнению эксперта, стоит назвать Danieli, имеющую в Нижегородской области завод по изготовлению металлургического оборудования, и ее "соотечественницу" Marcegaglia, управляющую предприятием по производству нержавеющих сварных труб во Владимирской области.

"Наконец, не стоит забывать про американские Procter & Gamble, выпускающую в России бытовую химию, и General Electric, которая имеет вместе с "Интер РАО" завод по изготовлению газовых турбин в Ярославской области", — добавил он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий причислил к "группе риска" банки недружественных нерезидентов, не успевшие покинуть Россию.

В первую очередь, речь идет о Юникредитбанке ("дочке" итальянской группы UniCredit) и Райффайзенбанке ("дочке" австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI), входящих в число системно значимых российских банков. На конец прошлого года активы RBI в России составили 26,9 миллиарда евро, а капитал – 4,1 миллиарда евро.

"Однако переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для России из-за того, что этот банк тут же попадет под санкции и лишится своего основного конкурентного преимущества – он является оператором на рынке денежных переводов из России в ЕС", — пояснил Осадчий.

Кроме этих двух банков, в России продолжают работать "ИНГ Банк" ("дочка" голландской ING Group), Ситибанк ("дочка" американской группы Citi) и многие другие банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, напомнил он.

Кроме того, директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев ранее в четверг назвал пятерку нефтегазовых гигантов, активы которых в РФ могут перейти под управление Росимущества – это британская BP, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, французская TotalEnergies и японские Mitsubishi и Mitsui. Все эти компании вложили значительные инвестиции в Российскую Федерацию и имеют доли в крупных проектах ТЭК.