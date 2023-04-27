МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" опроверг информацию в СМИ о планах закупок на 30 миллиардов рублей для обновления Rutube. "Газпром" опроверг информацию о ценах на газ для Казахстана

Ранее "Коммерсант" сообщил, что видеохостинг Rutube намерен потратить около 30 млрд рублей на обновление.

"Информация о масштабных тратах, 30 млрд рублей, платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствует действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром-Медиа-Холдинга" не существует", — сказал заместитель генерального директора ГПМ Сергей Косинский, слова которого опубликованы в Telegram-канале видеохостинга.