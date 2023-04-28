МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Блогер Блиновская раскаялась в содеянном и признала свою вину в полном объеме , сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале. Российским блогерам порекомендовали выйти из "серой" зоны

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", — сказано в сообщении.

Кроме того, СК заявил, что установит лиц, осведомивших обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом Москвы об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Позднее, как сообщили РИА Новости, Блиновскую доставили суд, где, как ожидается, сегодня ей изберут меру пресечения.

"Королеву марафонов" доставили сотрудники полиции в большом автозаке без окон. Ее быстро провели в здание суда, Блиновская прикрылась от объективов капюшоном.

Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие считает, что она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.

Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.