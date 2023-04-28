СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Первыми из перечня национализированного имущества в Крыму на аукцион пойдут объекты курортно-рекреационной сферы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму проверят депутатов Украины на наличие активов на полуострове

"Проведение первого аукциона планируется во второй половине этого года, на нем будут выставлены объекты курортно-рекреационной сферы", — сказал он.

Константинов также сообщил, что сейчас идет процесс инвентаризации национализированного имущества и его оформление в установленном порядке как республиканской собственности.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.