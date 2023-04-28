Берлин опроверг сообщения о планах ограничить поставки химикатов в Китай
Берлин опроверг сообщения о планах ограничить поставки немецких химикатов в Китай
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БЕРЛИН, 28 апр — ПРАЙМ. Германия вопреки сообщениям СМИ не планирует ограничивать поставки химикатов в Китай, сообщила представитель министерства экономики Беате Барон на брифинге кабинета министров страны.
Ранее Bloomberg сообщил о планах Германии ограничить поставки химикатов в Китай, использующихся для производства полупроводников.
"Я не могу подтвердить данные сообщения. У министерства экономики нет планов по запрету экспорта химикалий для чипов в Китай", — заявила она.
В то же время Барон подчеркнула, что Германия очень строго соблюдает правила по контролю над товарами двойного назначения.