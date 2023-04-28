МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России сейчас думает над "тюнингом" валютных ограничений для юридических лиц, они не должны затруднять внешнеэкономическую деятельность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина выступила против оживления спроса "вертолетными деньгами"

"Что касается валютных ограничений и "тюнига", речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении, речь идет, прежде всего, о тюнинге валютных ограничений для юридических лиц", — заявила она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, в ЦБ обращаются разные компании, рассказывая "о своих особенностях" при проведении внешнеэкономической деятельности. "И мы это готовы учитывать и можем учитывать при как раз некотором уточнении тех валютных ограничений, которые существуют. Еще раз – наша задача здесь не допускать того, чтобы валютные ограничения сильно затрудняли внешнеэкономическую деятельность", — добавила Набиуллина.