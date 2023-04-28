ЦБ думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц, заявила Набиуллина
Набиуллина заявила, что ЦБ сейчас думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России сейчас думает над "тюнингом" валютных ограничений для юридических лиц, они не должны затруднять внешнеэкономическую деятельность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается валютных ограничений и "тюнига", речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении, речь идет, прежде всего, о тюнинге валютных ограничений для юридических лиц", — заявила она в ходе пресс-конференции.
По ее словам, в ЦБ обращаются разные компании, рассказывая "о своих особенностях" при проведении внешнеэкономической деятельности. "И мы это готовы учитывать и можем учитывать при как раз некотором уточнении тех валютных ограничений, которые существуют. Еще раз – наша задача здесь не допускать того, чтобы валютные ограничения сильно затрудняли внешнеэкономическую деятельность", — добавила Набиуллина.