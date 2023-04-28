МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Почти каждый второй предприниматель России (43%) заявил об увеличении прибыли в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сказал журналистам уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Правительство смягчило условия льготных микрозаймов для бизнеса

"В первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го прибыль упала у 37% респондентов, у 20% она не изменилась, а у 43% даже выросла", — сказал он, ссылаясь на очередное исследование, проведенное Институтом экономики роста имени Столыпина.

В исследовании, по его словам, приняли участие полторы тысячи субъектов предпринимательства (66% — микробизнес, 21% — малый, 8,5% — средний, 4,4% — крупный бизнес).

Титов также заметил, что падение спроса, которое прежде являлось основной причиной тревоги опрашиваемых предпринимателей, теперь беспокоит их не так сильно.

"О его снижении говорят 35%, 24% утверждают, что спрос не изменился, а 41% фиксируют его возрастание", — подчеркнул омбудсмен.

Видимо, в соответствии с этим обстоятельством, сказал он, нет провала и в инвестициях предприятий в собственное развитие. "О снижении их объема сообщили 20%, 44% рассказали, что уровень вложений остался прежним, а 36% его даже нарастили", — заключил уполномоченный.