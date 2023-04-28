МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. Forbes назвал самого богатого россиянина

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года", — говорится в сообщении. Уточняется, что годовое собрание акционеров пройдёт 6 июня 2023 года.

По словам компании, такое решение было принято по ряду причин. Среди них — усилившиеся геополитические риски, которые отрицательно повлияли на финансовые результаты и создали новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности "Норникеля", прохождение компанией пика инвестиционного цикла в 2022-2023 годах, а также ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году.

"Предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств. Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 миллиарда долларов на конец 2021 года до 9,8 миллиарда долларов на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х", — добавляется в сообщении.

Компания также обращает внимание на то, что согласно положению о дивполитике, при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности общества".

В текущих условиях высокой неопределенности менеджмент полагает, что поддержание финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности является несомненным приоритетом в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров.

ПАО "ГМК "Норильский никель" — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% — МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% — прочие акционеры.