МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюса" по МСФО в прошлом году увеличилась на 20% и составила 20,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Курс рубля ощутимо вырос на активизации продажи валюты под налоги

В 2021 году чистая прибыль компании по МСФО составила 16,7 миллиарда рублей.

Выручка компании за год выросла на 3,9%, до 436,526 миллиарда рублей, операционная прибыль увеличилась на 25% — до 37,375 миллиарда.

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, действует в 16 субъектах РФ.