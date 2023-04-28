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2023
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Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в 2022 году выросла на 20 процентов
Бизнес
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Чистая прибыль "Т Плюса" по МСФО в прошлом году увеличилась на 20% и составила 20,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. В 2021 году чистая прибыль компании по МСФО... ПРАЙМ, 28.04.2023
бизнес, новости, т плюс, прибыль, мсфо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюса" по МСФО в прошлом году увеличилась на 20% и составила 20,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
В 2021 году чистая прибыль компании по МСФО составила 16,7 миллиарда рублей.
Выручка компании за год выросла на 3,9%, до 436,526 миллиарда рублей, операционная прибыль увеличилась на 25% — до 37,375 миллиарда.
Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, действует в 16 субъектах РФ.