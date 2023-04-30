МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Утечка данных навредит связям США с Украиной и Европой, пишет NYT

"Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до 1 миллиарда рублей", — сказал Чернышов.

По его мнению, такая сумма адекватна, поскольку персональные данные граждан, которые могут "утечь" к мошенникам, могут быть использованы в различных преступных целях.

"В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых "теневых форумах" Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить. Но также мы должны и учитывать интересы компаний, поэтому верхний "потолок" штрафа за подобное деяние также должен быть предусмотрен", — сообщил политик.