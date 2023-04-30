МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Купальники в России в апреле покупали на треть больше, чем в прошлом году, при этом средняя цена поднялась на 13 процентов, до 2411 рублей, рассказали РИА Новости аналитики "Чек Индекс" и бельевой сети "Дикая орхидея". Российские туроператоры возобновили продажу путевок на Хайнань

"Средний чек покупки купальников по стране составил 2411 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%", — следует из данных исследования.

Согласно аналитикам, чаще всего россияне покупали слитные купальники с ассиметричными вырезами, двусторонние модели, а также варианты с высоким вырезом бедра в золотистых, неоновых зеленых оттенках и анималистичных принтах.

Эксперты подчеркивают, что основной спрос приходится на отечественные и импортные, в частности, итальянские, бренды в ценовом диапазоне от двух до пяти тысяч рублей.

Аналитики добавляют, что спрос на купальники в мае должен вдвое превысить показатели аналогичного периода прошлого года.