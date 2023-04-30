Компания Bi.Zone опровергла взлом хакерами своей инфраструктуры
Российская компания Bi.Zone опровергла сообщения о взломе хакерами своей инфраструктуры
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Компания Bi.Zone опровергла взлом своей инфраструктуры, появившаяся в сети информация относится к внешнему хостингу, никак не связанному с ее собственной инфраструктурой, рисков для Bi.Zone или клиентов нет, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в воскресенье хакеры команды DumpForums заявили, что взломали инфраструктуру Bi.Zone, в качестве доказательств приложили информацию, содержащую имена, электронные адреса и телефоны. Клиентами Bi.Zone являются Сбербанк, VK, Ozon, KFC и другие крупные компании.
"Опубликованные скриншоты — это виртуальная машина на внешнем хостинге, на которой размещаются веб-страницы сайтов наших конференций. Данная виртуальная машина никак не связана с инфраструктурой Bi.Zone и ее клиентов", — сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что ни для компании, ни для клиентов "никаких рисков нет".
Сейчас компания ведет расследование инцидента и позже опубликует результаты с детальным разбором, пообещали в Bi.Zone.