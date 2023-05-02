МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. В Carlsberg рассказали о сделке по продаже российского бизнеса

"Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору", — говорится в статье. Источник издания утверждает, что компания таким образом может перезапустить около ста наиболее доходных магазинов в стране.

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте 2022 года приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране, говорится в отчетности Adidas.

Отмечается, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год указывается, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.

Российское подразделение компании договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и до 2026 года.

Другой популярный международный бренд спортивной обуви и одежды Reebok, который входил в структуры Adidas, а в марте прошлого года был продан американской Authentic Brands Group (ABG), также приостановил свою деятельность на российском рынке. Позднее весной стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.