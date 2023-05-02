АНКАРА, 2 май — ПРАЙМ. Россия остается целевым рынком для турецкого сектора готовой одежды, российский рынок — отличная возможность для турецких брендов, заявил председатель совета директоров компании-ретейлера LC Waikiki Вахап Кючюк. Купальники в России подорожали на 13 процентов за год

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки. По его словам, российский бизнес справился с ситуацией после прекращения работы в стране мировых брендов.

"С уходом иностранных брендов, там (в России) стали освобождаться хорошие локации. Стали появляться локации таких брендов, как Zara, H&M, Mark&Spencer. Большие квадратные метры, более доступные цены. Там есть возможность для роста. Если не будет эмбарго, Россия — отличная возможность для турецких брендов", — приводит слова Кючюка газета Dünya.

По его словам, сохранение производственных мощностей Турции в секторе готовой одежды зависит от решений по валютной политике, которые будут приниматься правительствами в дальнейшем.

"Когда темпы роста инфляции и темпы роста иностранной валюты не совпадают, производитель-экспортер теряет возможность конкурировать. Если инфляция увеличивается на 50 процентов, то при том же темпе роста иностранной валюты проблем с экспортом не возникает. Если минимальная заработная плата увеличивается на 100 процентов, энергия (ее стоимость – ред.) увеличивается на 200 процентов, другие статьи затрат, такие как химикаты и хлопок, увеличиваются, но иностранная валюта не увеличивается, то мы ослабляем свои возможности в продаже продукции за границу", — сказал он.

Заявив, что LC Waikiki имеет в общей сложности 1400 магазинов и в этом году откроет еще 100, Кючюк добавил, что ритейлер увеличит свое присутствие с 56 до 60 стран.

"Мы предпочитаем органический рост, а не приобретения", — сказал Кючюк, добавив, что на данный момент в их планах нет никаких приобретений. Заявив, что компания хочет войти в тройку лидеров на европейском рынке розничной торговли готовой одеждой в 2028 году, он объявил, что ожидаемый зарубежный оборот в этом году составит 5 миллиардов долларов.