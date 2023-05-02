МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. АФК "Система" стала собственником косметической группы Natura Siberica, следует из сообщения пресс-службы компании. Исследование показало, на сколько западная косметика дороже российской

"АФК "Система", публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает о приобретении 100% в уставном капитале АО "Органик Рус" (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Натура Сиберика" и ряде иных российских компаний)", — сообщили в пресс-службе.

По словам президента АФК Тагира Ситдекова, компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&D (инноваций), а также консолидации российского косметического рынка.

Группа компаний Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной "органической" косметики. Группа продает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция группы компаний продается в собственных розничных магазинах по всей России и крупнейших торговых сетях.

В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.