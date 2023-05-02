ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — ПРАЙМ. В России насчитывалось 260 финских предприятий в 2021 году, количество сотрудников в которых составляло 29 695 человек, что является самым большим показателем в Европе за пределами ЕС, сообщает во вторник статистическое ведомство Финляндии.

Оборот финских компаний в России за 2021 год составил 6,805 миллиарда евро, расходы на персонал были на уровне 575,5 миллиона евро, инвестиции за этот период достигли 368,8 миллиона евро.

Далее в этой категории стран следует Украина, где в 2021 году работало 44 финских предприятия и 3 201 человек, оборот компаний составил 262,9 миллиона евро.

Всего в 2021 году предприятия Финляндии вели бизнес в 5 480 филиалах в 134 странах. В финских компаниях за рубежом было занято 587 630 человек. Более 67% их оборота было произведено в странах ЕС, или 238 миллиардов евро, наибольший объем был произведен в Германии, далее идут Швеция, США и Китай. Финские инвестиции за рубежом составили 6,3 миллиарда евро в 2021 году, уточняется в сообщении.