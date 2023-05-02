МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила программы Нидерландов на общую сумму 1,47 миллиарда евро, предназначенные для выкупа животноводческих ферм в целях ограничения выбросов азота. Российские компании стали меньше заботиться об экологии, заявил аналитик

Ранее правительство Нидерландов заявило, что в рамках новой программы по ограничению выбросов азота выкупит тысячи животноводческих ферм, а затем ликвидирует их.

"Европейская комиссия одобрила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС две голландские программы с общим бюджетом около 1,47 миллиарда евро, которые направлены на снижение выбросов азота на природоохранных территориях", — говорится в пресс-релизе ЕК.

Согласно предложенным программам, фермеры, получившие компенсацию, должны гарантировать, что закрытие их ферм является "окончательным и необратимым и что они не начнут такую же деятельность по разведению (животных) в другом месте в Нидерландах или в ЕС", отмечается в заявлении.

Летом 2022 года фермеры в Нидерландах несколько дней подряд блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено в знак протеста против экологической политики правительства, в том числе введения более жестких мер по ограничению выбросов азота на 50 процентов в окружающую среду. По мнению аграриев, эти меры приведут к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.