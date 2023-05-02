МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon прогнозирует по итогам года рост оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV), компания ожидает, что показатель увеличится не менее чем на 60%. В России обсуждают спорное ограничение на продажу картофеля

"Основываясь на текущих тенденциях и перспективах, Ozon ожидает роста GMV компании, в том числе услуг, не менее чем на 60% за полный 2023 год по сравнению с полным 2022 годом, особое внимание будет уделено повышению эффективности", — говорится в сообщении маркетплейса.

В четвертом квартале оборот от продаж товаров и услуг компании вырос на 67% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 296 миллиардов рублей. Также за полный 2022 год GMV вырос на 86%, до 832,2 миллиарда рублей, что было выше собственного прогноза маркетплейса. На 2022 год компания сохраняла прогноз по росту оборота от продаж товаров и услуг на уровне не менее 80%