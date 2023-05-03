МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуальной предпринимательницы Евгении Ситниковой, требующей признать банкротом ООО "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на образ "Ждуна", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens поставить РЖД "Сапсаны"

Заявление поступило в суд 2 мая и к рассмотрению пока не принято.

Ситникова по договору цессии получила право требовать взыскания с CD Land судебных расходов в рамках спора по иску этой компании к петербургской фабрике игрушек "Играмир".

В том деле истец заявил, что ответчик продавал "Мягкую игрушку "Инопланетянин" 20 см", сходную до степени смешения с произведением "Ждун". В частности, сам CD Land приобрел 2 тысячи таких игрушек. Правообладатель потребовал взыскать с ответчика 908 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на произведение, 522 тысячи рублей издержек на закупку контрафактных образцов и 76 тысяч рублей за проведение экспертизы. Суды слушали дело с 2017 года. Сначала они в той или иной мере удовлетворяли требования. Но Суд по интеллектуальным правам дважды возвращал дело на пересмотр.

В итоге арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2021 года полностью отклонил иск, и решение вступило в силу после проверки апелляционным судом. При рассмотрении очередной кассации истца СИП установил, что ответчик в декабре 2021 года был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц в результате ликвидации, и прекратил рассмотрение жалобы CD Land. Лондонский суд выдал ордер на арест экс-жены Аркадия Ротенберга, пишут СМИ

После этого Ситникова получила от ликвидатора "Играмира" права требования по возмещению понесенных ответчиком судебных расходов на оплату услуг представителя. Суд первой инстанции произвел процессуальную замену и в августе 2022 года взыскал с CD Land в пользу Ситниковой 413 тысяч рублей. Это решение оставили в силе две вышестоящие инстанции.

CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантастическое существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.