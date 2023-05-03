МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Налоговый долг в размере более чем 120 миллионов рублей возник у нее из-за ошибки аутсорсинговой компании и безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер Александра Митрошина. Российским блогерам порекомендовали выйти из "серой" зоны

"Это ошибка аутсорсинговой компании, услугами которой я пользовалась. Но я считаю это и своей ошибкой, поскольку предприниматель несет за все ответственность", — пояснила она в ходе пресс-конференции, проходившей онлайн из Дубая.

При этом она отметила, что погасила полностью основную часть долга.

"Вся основная задолженность закрыта — 127 миллионов рублей", — сказала блогер.

Митрошина добавила, что никогда не имела умысла утаивать доход. "Я всегда платила налоги на протяжении всей деятельности как блогера. Я ошиблась… не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов… в целом относилась, как я сейчас понимаю, безответственно", — отметила блогер и добавила, что дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, но в подробности не стала вдаваться из-за тайны следствия.

"В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами", — заключила Митрошина.

В марте текущего года московский главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.