МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Необходимо создать цифровую платформу для взаимодействия налоговых инспекторов с блогерами, заявила Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Блогер Митрошина назвала причину неуплаты 127 миллионов рублей налогов

По ее словам, она уже направила в ФНС данную инициативу и отметила, что не так легко правильно выплачивать налоги, "есть достаточно большая проблема в этой нише".

"Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров", — сказала Митрошина в ходе пресс-конференции в онлайн-формате из Дубая.

Блогер полагает, что платформа, обозначенная ею как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги.

"Это предложение я направила в управление ФНС и сейчас жду ответа на него", — добавила она.

В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.