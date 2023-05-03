Митрошина призвала создать налоговую платформу для блогеров
Митрошина заявила, что нужно создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Необходимо создать цифровую платформу для взаимодействия налоговых инспекторов с блогерами, заявила Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
По ее словам, она уже направила в ФНС данную инициативу и отметила, что не так легко правильно выплачивать налоги, "есть достаточно большая проблема в этой нише".
"Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров", — сказала Митрошина в ходе пресс-конференции в онлайн-формате из Дубая.
Блогер полагает, что платформа, обозначенная ею как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги.
"Это предложение я направила в управление ФНС и сейчас жду ответа на него", — добавила она.
В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.