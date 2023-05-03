МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Создание платформы для взаимодействия блогеров с Федеральной налоговой службой (ФНС) России возможно, но нецелесообразно, так как для упрощения процесса уплаты налогов уже существует множество механизмов, поделилась мнением РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Российским блогерам порекомендовали выйти из "серой" зоны

Ранее в среду блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, сообщила о том, что предлагает создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами, инициативу она уже направила в ФНС. Митрошина пояснила, что такая платформа, которую она также обозначила как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги.

Как полагает Кучерена, создать новую платформу для оплаты налогов блогерами не очень сложно. "Вопрос заключается в целесообразности создания отдельного механизма для данной категории лиц, учитывая то, что это потребует дополнительных трудозатрат и инвестиций бюджетных средств", — считает она.

Эксперт также добавляет, что на сегодняшний день существует множество механизмов, упрощающих процесс уплаты налогов — приложение "Мой налог" для самозанятых, упрощенная система налогообложения для ИП и организаций, единый налоговый счет (ЕНС).

"Проблема блогеров, привлеченных к ответственности за неуплату налогов заключается не в сложности или отсутствии отдельной площадки, а в совершении заведомо противоправных действий. Своевременная консультация опытного юриста и надлежащее ведение бухгалтерии позволят выявлять имеющиеся проблемы и избегать их появление в будущем", — отмечает Кучерена. Блогер Митрошина назвала причину неуплаты 127 миллионов рублей налогов

В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. При этом, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.

Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.