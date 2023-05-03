МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле увеличилось на 296 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В Deutsche Bank ждут повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 148 тысяч.

Также была пересмотрена динамика марта — согласно новой оценке, число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 142 тысячи, а не на 145 тысяч, как сообщалось ранее.

В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 121 тысячу, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — выросло на 122 тысячи, а крупные компании увеличили штат на 47 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 229 тысяч, в секторе производства товаров — на 67 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель в апреле увеличился на 53 тысячи, в промышленном секторе — снизился на 38 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов вырос на 52 тысячи.