МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает, что МТС выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Акции АФК "Система" выросли на 2,2 процента

"Думаю, что да", — сказал он в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, отвечая на вопрос, будет ли МТС выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

В июне прошлого года акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 рублей на акцию компании.

Согласно информации на сайте МТС, 42,09% доли в уставном капитале компании принадлежит АФК "Система", еще 42,54% акций находятся в свободном обращении.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.