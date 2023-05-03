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Основной акционер АФК "Система" ожидает выплату дивидендов МТС
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. Основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает, что МТС выплатит дивиденды по итогам 2022 года. "Думаю, что да", — сказал он в кулуарах Кавказской инвестиционной... ПРАЙМ, 03.05.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает, что МТС выплатит дивиденды по итогам 2022 года.
"Думаю, что да", — сказал он в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, отвечая на вопрос, будет ли МТС выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
В июне прошлого года акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 рублей на акцию компании.
Согласно информации на сайте МТС, 42,09% доли в уставном капитале компании принадлежит АФК "Система", еще 42,54% акций находятся в свободном обращении.
Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.