МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску ООО "Перспектива", которому принадлежат девять АЗС в московском регионе, взыскал более 415 миллионов рублей с ООО "Тебойл Рус" – дочерней структуры "Лукойла", владеющей бывшей сетью заправок Shell. Суд получил заявление о банкротстве владельца прав на образ "Ждуна"

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу истца, отменила принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск, и удовлетворила исковые требования. При этом апелляционный суд принял отказ истца от иска в части взыскания более 48 миллионов рублей реального ущерба и около 43 миллионов рублей упущенной выгоды. В результате с "Тебойла" взысканы только убытки в виде реального ущерба.

Стороны в 2016 году заключили договор поставки, по которому ответчик (в то время – ООО "Шелл Нефть") обязался поставлять истцу автомобильное топливо. "Перспектива" обязалась оплачивать поставки, а также провести "реконструкцию АЗС под товарный знак Shell", как рассказал в суде представитель истца.

В мае 2022 года истцу из сообщений СМИ стало известно, что Shell приостановила работу в России, а с 11 мая ответчик остановил поставки топлива. "Перспектива" направила ему претензию, предложив расторгнуть договор и возместить затраты на реконструкцию сети АЗС и расходы, возникшие из-за прекращения ответчиком исполнения обязательств по договору. Впоследствии такие же требования были заявлены в иске. Кассация подтвердила ответственность экс-топов Внешпромбанка

Первая инстанция согласилась с ответчиком, заявившим, что договор предусматривал направление истцом заказов на поставку топлива не позднее одного рабочего дня. При этом с 11 мая заказчик такие заявки присылать перестал. Затраты на ребрендинг, в том числе на форму сотрудников АЗС, суд посчитал расходами истца в обеспечение своей части обязательств по договору. Суд также не стал взыскивать упущенную выгоду, которую истец определил как снижение выручки после сообщений об уходе Shell из России.

"Лукойл" в июне сообщил, что под брендом Teboil будет развивать в России сеть АЗС, которую он в мае приобрел у Shell. Этим брендом "Лукойл" владеет с 2005 года. В конце февраля 2022 года нефтяная компания Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, а позднее заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. В мае 2022 года сообщалось, что "Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области.