МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле понизился до 55,9 пункта с 58,1 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Активность в производственном секторе Китая неожиданно снизилась в апреле

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекцией на сезонные изменения S&P Global Russia составил 55,9 пункта в апреле, снизившись с максимального за два с половиной года мартовского значения 58,1 пункта ", — говорится в сообщении.

"Последний подъем тем не менее в целом был резким и стал вторым по темпам роста с июня 2021 года. Объем производства увеличился благодаря сильному росту новых заказов, что было обусловлено внутренним рынком", — добавляется там.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.