МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. На портале "Работа в России" перед летним сезоном появились более 22 тысяч сезонных вакансий, лидерами стали Приморский край и Еврейский автономный округ, сообщила пресс-служба Роструда. Опрос показал, сколько офисных служащих в стране готовы работать на заводе

"В преддверии летнего периода работодатели разместили более 22 тысяч различных предложений трудоустройства с сезонной занятостью на портале "Работа России". Работодатели сообщили, что им требуются трактористы, повара, официанты, механизаторы, спасатели, работники в детские лагеря и другие", — сказано в сообщении.

Лидерами по числу вакансий стали Приморский край и Еврейский автономный округ, в этих регионах работодатели разместили 1,8 тысячи вакантных рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

"При этом некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности обеспечить жильем кандидатов из других регионов. В частности, обеспечить полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы", — сказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий, слова которого приводятся в сообщении.

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом договоре. Кроме того, работникам, занятым на сезонных работах, испытательный срок не может превышать 2 недели. Если договор заключается меньше чем на 2 месяца, то испытание не предусмотрено. Оплачиваемые отпуска сезонным работникам положены из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.