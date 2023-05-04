МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдал телекоммуникационному холдингу Veon "лицензию", разрешающую продажу "Вымпелкома", следует из финансового отчета холдинга.

Veon в ноябре заявил об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. А правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon в пользу российских инвесторов.

"Что касается продажи ПАО "Вымпелком", OFAC 15 апреля 2023 года выдало лицензию, разрешающую американским лицам участвовать во всех сделках, обычно возникающих и необходимых для продажи "Вымпелкома", — говорится в отчете холдинга.

Veon также указывает, что у нее есть и необходимые разрешения, требуемые властями Великобритании и Бермудских островов, для продажи "Вымпелкома". "Veon не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия ЕС", — также говорится в сообщении.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии.