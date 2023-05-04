МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, продал свои активы в Российской федерации, сообщает концерн. В Госдуме призвали бизнес отказаться от Microsoft

"Выход из бизнеса в России завершен", — говорится в заявлении на сайте концерна. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, транзакция уже совершена.

Ранее Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов. Представитель Henkel сообщал, что несмотря на сделку концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России.

В состав консорциума, который теперь владеет российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. По словам директора компании Марко Свобода, Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов.

Весной прошлого года Henkel объявил о выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.