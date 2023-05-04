МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский бизнес в условиях санкций изменил поставщиков: в инвестиционных проектах задействовано много российского оборудования, и в целом формируется доверие к отечественному машиностроению, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Решетников оценил ситуацию в машиностроении, металлообработке и пищепроме

На встрече с главой государства он обратил внимание на то, что с начала года в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) было подписано 19 новых контрактов.

"Что важно отметить: бизнес прошел процедуру пересмотра финансовых моделей, перепроектирования и уже приходит к нам с готовыми новыми проектами, он изменил поставщиков. Раньше это были, понятно, западные, сейчас зачастую из восточных стран, очень много российского оборудования появилось у этих проектов, чего раньше, в общем-то, не было", — сказал Решетников.

По его словам, бизнес смотрит на отечественное оборудование еще и потому, что издержки на его будущее содержание и сопровождение дешевле. "Мне кажется, это главное — что формируется доверие к нашим машиностроителям. Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", — подчеркнул глава МЭР.

Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь, в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. Как ранее отмечал заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, заявленный объем инвестиций в проекты по уже заключенным СЗПК составляет порядка 2,4 триллиона рублей. Россия выйдет в лидеры по темпам экономического роста, заявил Решетников

Как указал Решетников, в числе последних заключенных соглашений есть проекты по добыче, переработке руды, в пищевой промышленности и другие.

"Здесь в целом по капиталу в экономике тоже сейчас ситуация такая, что очень многие проекты из-за перепроектирования и из-за приостановки по бюджетам, Владимир Владимирович, немножко требуют больше инвестиций, а у инвесторов не всегда в моменте есть. Поэтому мы сейчас дорабатываем, и все-таки государственными инвестициями — даже не инвестициями, а поручительствами, то есть как бы рисками, мы им будем помогать, потому что иначе у нас эти проекты встанут. Это крайне важно для экономики", — заключил Решетников.