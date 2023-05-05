МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" — ПАО "Фортум" — во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права, сообщила компания в пятницу. Наибольшее число финских предприятий за пределами ЕС было в России

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.

"Компания Fortum официально уведомила администрацию президента Российской Федерации о том, что она решительно возражает против Указа № 302 от 25 апреля 2023 года, на основании которого Росимущество наложило арест на российскую дочернюю компанию Fortum — ПАО "Фортум", — говорится в сообщении.

Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, считают в компании.

"Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с международным законодательством", — сообщает финская компания.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.