МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" подал иск на 1 миллиард долларов против крупных международных трейдеров и компаний бизнесмена Микаила Шишханова, сообщает пресс-служба кредитной организации. Апелляционный суд взыскал средства с нового владельца заправок Shell

"Банк непрофильных активов "Траст" подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск против крупных международных трейдеров, а также офшорных компаний бывшего владельца Бинбанка и "Рост банка" Микаила Шишханова о возмещении ущерба размером более чем 1 миллиард долларов",- говорится в сообщении.

Согласно иску "Траста", в период с 2013 по 2017 год Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами – Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities — для сокрытия вывода средств из Бинбанка в нарушение регуляторных требований.

Международные трейдеры знали о мошенническом характере операций и добровольно участвовали в незаконных сделках, считает "Траст". При этом в их рамках трейдеры освобождались от каких-либо финансовых рисков и получали комиссию. Кроме того, трейдеры намеренно скрывали настоящую природу операций с Бинбанком, поскольку они создавали видимость совершения реальной купли-продажи товаров (в частности, зерна, и сырого каучука). В действительности, согласно иску "Траста", никаких поставок не происходило. Суд взыскал средства с экс-руководителей "Рост банка" в пользу "Траста"

Отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможно, поскольку в отчетности сделки торгового финансирования отображались как надлежащим образом исполненные со стороны трейдеров. "Рост банк" не получал никаких реальных встречных представлений от офшорных компаний, которым передавал денежные средства для трейдеров, а его задолженность перед Бинбанком последовательно увеличивалась. "Траст" — правопреемник "Рост банка", и именно он вправе предъявить иск о возмещении причиненных этой кредитной организации убытков, уточняется в релизе.

"Незаконные сделки нанесли значительный финансовый ущерб вкладчикам "Траста", простым российским гражданам, поэтому мы будем использовать все доступные нам правовые возможности, чтобы добиться справедливости. Судебный иск – результат масштабного расследования, которое провели наши международные юристы, и у нас есть весомые доказательства, подтверждающие нашу позицию в деле", – прокомментировал представитель пресс-службы банка.