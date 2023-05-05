МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Действия России в отношения финской энергокорпорации Fortum проводятся в соответствии с законодательством РФ, они требуются для защиты интересов страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России назвали компании, чьи активы могут взять под внешнее управление

"Эти действия, они, прежде всего, продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны, и все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством. Они будут продолжены", — ответил он на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать возражение компании против передачи ее российской "дочки" — ПАО "Фортум" во временное управление Росимуществу.

Песков добавил, что возможность передачи активов иностранных компаний во временное управление по примеру Fortum зависит от каждого конкретного случая.

"Все зависит от конкретных ситуаций. Каждая отдельная ситуация, естественно, рассматривается отдельно", — сказал он.

Ранее в пятницу Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" — ПАО "Фортум" — во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права.

Ранее Путин подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.