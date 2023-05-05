СЕУЛ, 5 мая — ПРАЙМ. Введенные Сеулом экспортные ограничения против РФ не являются запретом на торговлю, а лишь обязывают получать разрешение в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, и такие разрешения будут выдавать без особых проблем, рассказал в интервью РИА Новости президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо. США увеличили экспорт в Россию в марте

Сеул еще 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиа и космическую отрасль и другие. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля текущего года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них. Теперь всего в перечне 798 позиций, для экспорта которых необходимо получать особое разрешение.

"Разрешения со стороны корейского министерства — это просто экспортный контроль, а не запрет на экспорт. Запрещены целиком товары военного назначения, а не предметы двойного назначения. Поэтому, если сделать все обязательные документы, указать, где будет использоваться, кто покупатель, то, если экспорт с гражданскими целями, разрешение выдадут", — пояснил Пак Чон Хо.

Сославшись на собственный источник в южнокорейском минпромторге, эксперт рассказал, что правительство Южной Кореи поддерживает свои компании и обещало выдавать разрешения, "если все документы будут в порядке".

"Поэтому мы тоже с нашими партнерами будем заниматься экспортом в Россию. Необходимых документов много, сложно, неудобно, но возможно", — подытожил он.

ПРИЧИНЫ РАСШИРЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Пак Чон Хо заявил, что правительство Южной Кореи расширило экспортные ограничения против России из-за политического курса на "дружбу с Америкой", но жестко отслеживать их выполнение некому. ЕК может предложить новые антироссийские санкции в ближайшие дни, пишут СМИ

"У власти сейчас новая администрация, которая проводит такую политику, мы "дружим с Америкой". Поэтому чиновники по указу должны были подготовить этот список с более жесткими ограничениями…. Чиновники из минпромторга тоже сделали это для того, чтобы снять с себя ответственность. Они контроль ввели, а если кто-то без разрешения поставляет, это уже не их дело", — пояснил эксперт.

По его словам, какого-то специального департамента, который бы занимался отслеживанием исполнения конкретных мер против РФ, нет, поэтому "жестко не проверяют". В то же время Пак Чон Хо советует официально получать разрешения, так как без оформления проводить сделки все же рискованно.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.