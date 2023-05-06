МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В рамках дела о неуплате налогов были арестованы банковские счета блогера Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. Блогер Митрошина назвала причину неуплаты 127 миллионов рублей налогов

"Суд признал законным наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк"", — сказали в суде.

Пресненский суд ранее отправил блогера под домашний арест до конца июня.

Против Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным следствия, она не заплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе наказание в виде лишения свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.

В материалах дела сказано, что она добровольно перечислила налоговый платеж, но его сумма неизвестна.

По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.

Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.