МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Посылки весом до десяти килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Теперь доставлять страховые пенсии наличными может только "Почта России"

"В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до десяти килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым.

"По информации "Почты России", число посылок до десяти килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00", — добавили в аппарате замглавы правительства.

Отмечается, что поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".

"Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде…. Мы отвозим посылки в логистический центр в Москве, там передаем представителям Минобороны, которые уже доставляют их получателям", — говорится в сообщении в телеграмм-канале "Почты России".